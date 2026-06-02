Doppia impresa storica | Cobolli e Berrettini aprono i quarti di finale

Cobolli e Berrettini hanno vinto i loro incontri e si sono qualificati per i quarti di finale. Cobolli affronterà il suo prossimo avversario nei quarti, mentre Berrettini ha superato i momenti critici nei tie-break durante la sua partita. La vittoria di entrambi rappresenta una doppia impresa nella stessa giornata. I dettagli sui rispettivi avversari e le modalità di gioco sono stati resi noti durante le rispettive partite.

? Punti chiave Chi sarà il prossimo avversario di Cobolli nei quarti di finale?. Come ha fatto Berrettini a superare i momenti critici dei tie-break?. Quale nuova gerarchia sta emergendo nel tennis italiano dopo le esclusioni?. Quanto potrà reggere la resistenza fisica di Cobolli nei prossimi turni?.? In Breve Cobolli batte Svajda in tre ore e 19 minuti con 6-2 6-3 6-7 7-6. Berrettini supera Cerundolo con punteggio di 6-3 7-6 7-6. Cobolli affronterà il vincitore tra Auger-Aliassime e Tabilo nei quarti. L'Italia avanza dopo le eliminazioni di Sinner e Djokovic al Roland Garros. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini aprono i quarti di finale al Roland Garros. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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