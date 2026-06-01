Matteo Berrettini ha raggiunto i quarti di finale a Roland Garros, segnando un ritorno importante in questa fase del torneo. Con lui in campo anche Cobolli. L’Italia del tennis prosegue il cammino nei tornei principali senza Jannik Sinner, come accaduto nella vittoria di una Coppa Davis senza di lui. Nel 2025, si prevede una finale contro la Spagna con Berrettini e Cobolli come singolaristi.

L’Italia del tennis va avanti anche senza Sinner. Così come ha vinto una Coppa Davis senza Sinner. E guarda caso (nel 2025) proprio con Berrettini e Cobolli singolaristi nella finale contro la Spagna. Matteo sconfisse Carreño Busta e Flavio Munar. Entrambi romani. Berrettini rigenerato dalla cura Enqvist. Berrettini è un tennista rinato, rigenerato dalla cura Enqvist ex tennista svedese che è arrivato fino al numero 4 del mondo. Matteo è tornato ai quarti finale cinque anni dopo. Nel 2021 venne sconfitto da Djokovic in quattro set. Oggi ha battuto in tre set Cerundolo il tennista miracolato dal malore di Sinner e che comunque aveva superato lo spagnolo Landaluce. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Berrettini è rinato: torna ai quarti di finale del Roland Garros, c’è anche Cobolli

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