Dopo diverse settimane di assenza, Britney Spears ha ripreso a condividere contenuti sui social. Recentemente ha pubblicato un video che la ritrae con il figlio, attirando subito l’attenzione degli utenti. L’artista ha pubblicato il messaggio senza fornire ulteriori dettagli, facendo discutere i follower e i media online. La sua presenza sui social è stata molto commentata in questi ultimi giorni.

Dopo settimane di silenzio, Britney Spears è tornata a farsi vedere sui social con un messaggio che ha subito attirato l’attenzione dei fan. La cantante ha pubblicato un contenuto su Instagram, rompendo l’assenza iniziata dopo il suo arresto avvenuto il 4 marzo, quando era stata fermata per sospetta guida in stato di ebbrezza in California. Un episodio che aveva riacceso il dibattito sulla sua situazione personale e sul suo equilibrio dopo anni complessi. Nel nuovo post, Spears appare davanti allo specchio insieme al figlio diciannovenne Jayden. Il video mostra un momento semplice e familiare: madre e figlio si riprendono mentre mostrano i loro outfit, alternando clip in cui la popstar indossa prima un completo bianco e poi jeans e blazer. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Britney Spears ritorna sui social dopo l’arresto: il video col figlio fa impazzire i social

Articoli correlati

Leggi anche: Britney Spears scopre la mela di Milano Centrale: il post (con un uomo sconosciuto) fa impazzire i fan

“Sono il padrone” e picchia figlio di 10 anni, bimbo pubblica video sui social e lo fa arrestare"Non riuscivo a guardare quel video per più di pochi secondi, speravo addirittura fosse una messinscena" ha dichiarato il sindaco di Catania,...

Contenuti e approfondimenti su Britney Spears

Temi più discussi: Britney Spears parla della famiglia: posso perdonare, ma non dimenticare; Britney Spears dopo l’arresto: la prima apparizione che fa discutere; Britney Spears si riunisce con il figlio Jayden Federline dopo DUI.

Britney Spears ritorna a Las VegasBritney Spears ritorna a Las Vegas. La cantante di Toxic ha fatto ritorno dalla sua pausa natalizia insieme ai suoi figli, Jayden (9) e Sean (10). Accanto ad una serie di foto su Instagram, la ... 105.net

will.i.am: Grazie a Britney Spears, una persona pura../ Rotto il silenzio sul duetto Mind your businessMind your business é il nuovo singolo in uscita, che vede Britney Spears protagonista di un duetto: lo spoiler di will.i.am é social, in un messaggio di gratitudine Britney Spears ritorna sulle scene ... ilsussidiario.net

#Vendite Ecco secondo i dati di Billboard quanto ha venduto Britney Spears negli Stati Uniti con la "Femme fatale era". Singoli • Hold it against me: 2.150.000 • Till the world ends: 4.690.000 • I wanna go: 3.160.000 • Criminal: 2.470.000. Album • Femme fatale: - facebook.com facebook