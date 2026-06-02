Dopo la conquista le donne oggi rinunciano al voto | In politica mosche bianche il patriarcato picchia duro

Il 2 giugno si celebra l’80° anniversario del suffragio universale, ma oggi il coinvolgimento femminile nella politica sembra in calo. Le donne votano meno rispetto agli uomini e sono meno presenti in Parlamento. Dopo la conquista del diritto di voto, molte donne hanno scelto di non partecipare attivamente alla vita politica, evidenziando una diminuzione dell’interesse e della rappresentanza femminile nel sistema istituzionale.

Oggi, 2 giugno, il suffragio universale festeggia 80 anni, ma l'interesse femminile per la politica è in calo: le donne votano meno degli uomini e sono meno rappresentate in Parlamento. L'antropologa Barbara Leda Kenny spiega a Fanpage.it perché i partiti devono cambiare: "Poco empatici verso le donne, serve un'agenda femminista". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

[Shock!] Kicked out her She's a billionaire's daughter & her fiancé is the richest man!

Notizie e thread social correlati

Massimiliano Manfredi: “Oggi in Regione Campania la politica è al centro. Grazie a Fico è tutto più equilibrato”In un’intervista, il politico ha commentato come la presenza di un nuovo presidente della Camera abbia modificato l’equilibrio tra le forze politiche...

Claudia Gerini gioca con la politica: “Mi sarebbe piaciuto farla” e a Meloni diede “otto”L'attrice Claudia Gerini si è lasciata andare a commenti sulla politica, affermando che le sarebbe piaciuto intraprendere questa strada.

Argomenti più discussi: L'intervista a Luca Rossettini dopo la conquista della Coppa Italia; Star Wars conquista il box office Usa dopo sette anni, ma addio incassi da record; Video. Israele conquista il castello di Beaufort in Libano dopo oltre 20 anni; Forza Napoli!: Kvaratskhelia non dimentica la squadra azzurra dopo la conquista della Champions.

E dopo Flavio Cobolli anche Matteo Berrettini conquista i quarti di finale del Roland Garros. Il tennista romano ha battuto l'argentino Juan Manuel Cerundolo in tre set (6-3, 7-6, 7-6). La diretta su Repubblica #rep x.com

L'unica cosa mancante dopo ToT è liberare le città-stato con la sovranità immediata. reddit