Claudia Gerini gioca con la politica | Mi sarebbe piaciuto farla e a Meloni diede otto

L'attrice Claudia Gerini si è lasciata andare a commenti sulla politica, affermando che le sarebbe piaciuto intraprendere questa strada. Durante un'intervista, ha detto di aver già interpretato ruoli politici in passato, arrivando a dare a una leader politica un voto di otto. La Gerini ha inoltre dichiarato che il suo talento per questo tipo di personaggi le viene naturale e che avrebbe desiderato farne un mestiere.

Claudia Gerini torna in un ruolo da politica per la terza volta e ammette: "Mi viene bene, mi sarebbe piaciuto". Due anni fa, a Giorgia Meloni diede un "otto": "Si sta impegnando".🔗 Leggi su Fanpage.it

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Leggo. . L’amore sta bene su tutto. È un film ma anche una ferma convinzione di Claudia Gerini che nella pellicola in uscita riveste il ruolo di una ministra. «Amo difendere i diritti, fa parte del mio carattere», racconta al "Corriere della Sera". E se lo fosse davver - facebook.com facebook

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