Massimiliano Manfredi | Oggi in Regione Campania la politica è al centro Grazie a Fico è tutto più equilibrato

In un’intervista, il politico ha commentato come la presenza di un nuovo presidente della Camera abbia modificato l’equilibrio tra le forze politiche in Regione Campania. Ha affermato che, rispetto al passato, con questa figura si è ridotto il peso di alcune fazioni e si è creato un ambiente più equilibrato. Non sono state annunciate nuove alleanze o cambiamenti nelle politiche, ma si è parlato di un diverso clima istituzionale.

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