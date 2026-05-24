Roland Garros le lacrime dell’ucraina Marta Kostyuk dopo la vittoria | È caduto un missile russo vicino a casa dei miei genitori – Il video

Dopo aver vinto a Roland Garros, l’atleta ucraina ha pianto durante la cerimonia e ha dichiarato che un missile russo è caduto vicino alla casa dei suoi genitori. Ha aggiunto di essere molto orgogliosa della propria prestazione, definendo il match uno dei più complessi della sua carriera. La giocatrice ha condiviso anche un messaggio di riconoscimento per il supporto ricevuto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali danni o feriti.

«Mi sento incredibilmente orgogliosa di me stessa oggi. Penso che sia stato uno dei match più difficili della mia carriera. Stamattina, a 100 metri dalla casa dei miei genitori, un missile ha distrutto l’edificio. È stata una mattinata molto difficile per me». Queste le parole, commosse, a fine partita, dell’ucraina Marta Kostyuk (n. 15 del ranking) che ha sconfitto la spagnola di origine russa Oksana Selekhmeteva (n. 88 del ranking) con il punteggio di 6-2, 6-3 al primo turno del Roland-Garros. Marta Kostyuk: 'I'm incredibly proud of myself today. I think it was one of the most difficult matches of my career. This morning, 100 meters from my parents' house in Ukraine, a missile destroyed the building. 🔗 Leggi su Open.online

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Aryna Sabalenka shocked after Marta Kostyuk denied handshake with her at Brisbane WTA Final 2026

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