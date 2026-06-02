Una donna di 33 anni, coinvolta in un episodio di disturbo in un bar del centro storico di Grosseto, è stata dimessa dall’ospedale. La mattina di domenica si era presentata senza vestiti, con sangue e in stato confusionale tra i tavoli. Le indagini si concentrano sulle ore precedenti all’intervento medico, per chiarire le cause del suo comportamento e le circostanze che hanno portato all’episodio.

GROSSETO È stata dimessa dall’ospedale la donna di 33 anni che domenica mattina aveva seminato il caos in un bar del centro storico di Grosseto, presentandosi seminuda, insanguinata e in evidente stato confusionale tra i tavoli. La diagnosi dei medici è stata inequivocabile: intossicazione da sostanze. La donna, secondo i primi accertamenti dei carabinieri, avrebbe trascorso la notte precedente insieme al compagno, poi nelle prime ore della mattina è scesa in strada e arrivata nel locale, ha iniziato a urlare contro clienti e personale, creando scompiglio. L’intervento di carabinieri e 118 si è rivelato complicato: sono stati necessari più militari per contenerla e immobilizzarla in sicurezza, viste le sue condizioni di forte alterazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Donna uccisa in strada, accoltellata alla gola: sospetti sull'ex marito della vittima

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Argomenti più discussi: Donna insanguinata, indagini sulle ore precedenti; Seminuda e coperta di sangue tra i tavoli del bar: paura nel centro di Grosseto; Insanguinata e in stato di choc davanti al bar.