Solaio crollato indagini tecniche sulle cause

A Magione, nel quartiere di Montebuono, sono in corso indagini tecniche a seguito del crollo di un solaio avvenuto sabato in un edificio di un complesso ricettivo. Le autorità stanno analizzando le cause dell’incidente attraverso verifiche sul luogo e valutazioni strutturali. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita durante il crollo. Le indagini continueranno per accertare le responsabilità e le eventuali criticità dell’edificio.

MAGIONE Proseguiranno gli accertamenti tecnici a Montebuono di Magione dopo il crollo del solaio che sabato ha interessato un edificio in un noto complesso ricettivo. L’episodio è rimasto circoscritto alla sola struttura adibita a reception, senza coinvolgere gli altri edifici della proprietà. Il titolare di 86 anni è rimasto incolume solo perché, al momento del cedimento, è riuscito a rifugiarsi in un vano sottostante una scala in cemento armato: la struttura ha retto all’impatto dei detriti, permettendo ai soccorritori di estrarre l’uomo in buone condizioni. L’allarme è scattato tramite il sistema antifurto, attivato dal boato, e grazie alla chiamata di una ragazza presente in un’altra ala del complesso.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Solaio crollato, indagini tecniche sulle cause Solaio crollato nella scuola “Padre Francesco D’Urso” di Sant’Angelo a Fasanella, chiusa temporaneamenteNel cuore della notte di mercoledì 4 febbraio 2026, un crollo parziale della falda del solaio di copertura ha colpito l’edificio della scuola “Padre... Chirurgia estetica: a Roma il grande summit sulle nuove tecnicheL'Associazione italiana di Chirurgia plastica estetica organizza a Roma, presso l'Ergife Palace Hotel, il tredicesimo congresso nazionale che si...