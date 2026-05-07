Le autorità hanno perquisito l’abitazione di un uomo coinvolto nelle indagini sulla decapitazione di una donna avvenuta a Bergamo. Le operazioni sono durate diverse ore e si sono concluse senza che venissero trovati nuovi elementi di rilievo. La polizia ha portato avanti accertamenti anche in altri luoghi, concentrandosi su alcuni sospetti. Le indagini continuano per chiarire le circostanze del delitto e identificare eventuali complici.

Bergamo, 7 maggio 2026 – Sono proseguite, senza esito, fino a tarda notte le perquisizioni dei carabinieri nella casa di Sant'Omobono Imagna di Francesco Dolci, l'ex fidanzato di Pamela Genini, indagato per vilipendio di cadavere e profanazione di sepolcro nell'inchiesta sul furto della testa dal cimitero di Strozza della ventinovenne uccisa lo scorso 14 ottobre 2025 a Milano, per mano del suo ex fidanzato Gianluca Soncin. I carabinieri hanno perquisito l'abitazione del quarantunenne imprenditore edile e anche quella dei genitori, senza alcun esito. Su Dolci aleggia infatti il sospetto degli inquirenti, e in particolare del sostituto procuratore Giancarlo Mancusi titolare dell’indagine, che possa essere l’autore della profanazione della tomba della ragazza avvenuta il 23 marzo scorso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La casa di Francesco Dolci messa sottosopra per ore dagli inquirenti che indagano sulla decapitazione di Pamela Genini: il punto sulle indagini

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