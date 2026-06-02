donazione di organi comune in campo

Il Comune di Bastia Umbra ha patrocinato un'iniziativa di AIDO dedicata alla promozione della donazione di organi e tessuti. L'evento mira ad informare la cittadinanza e sensibilizzare sulla possibilità di donare. La campagna coinvolge diverse attività e incontri pubblici per diffondere i messaggi relativi alla donazione. La promozione proseguirà anche attraverso materiali informativi distribuiti nel territorio. La città si impegna a sostenere questa causa e a favorire la cultura della solidarietà.

BASTIA UMBRA – Donazione di organi e tessuti, il Comune patrocina l’iniziativa di AIDO Bastia Umbra a sostegno delle attività portate avanti dall’associazione; in particolare presso l’Ufficio Anagrafe per le indicazioni che si possono fornire al momento della richiesta della carta d’identità elettronica. Il Comune di Bastia Umbra, infatti, ha concesso il sostegno gratuito e l’utilizzo del proprio logo all’iniziativa promossa Aido Bastia Umbra, finalizzata a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione di organi e tessuti. L’iniziativa prevede il posizionamento, presso l’Ufficio Anagrafe del Comune, di un roll up informativo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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