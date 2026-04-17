Donazione organi | il software vincente degli studenti di Dalmine

Gli studenti di un istituto tecnico a Dalmine hanno sviluppato un software interattivo destinato a sensibilizzare sulla donazione di organi. Il loro progetto si è classificato primo nella regione Lombardia, distinguendosi tra le varie iniziative presentate. La realizzazione mira a fornire informazioni e stimolare la riflessione sul tema, attraverso un approccio digitale. La vittoria è stata annunciata in occasione di una competizione regionale rivolta a studenti e giovani sviluppatori.

Gli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale Marconi di Dalmine hanno ottenuto il primo posto in Lombardia con un software interattivo dedicato alla sensibilizzazione sulla donazione di organi. Il riconoscimento è avvenuto venerdì 17 aprile a Milano, presso Palazzo Lombardia, durante un convegno organizzato per promuovere la cultura del dono in vista della Giornata nazionale per la donazione che si terrà domenica 19 aprile. L'assessore regionale al Welfare, Bertolaso, ha consegnato il premio a .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Donazione organi: il software vincente degli studenti di Dalmine Notizie correlate Gli studenti del Marconi di Dalmine premiati in Regione. Il progetto: un software che sensibilizza sulla donazione di organiScuole lombarde premiate dell’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, in occasione del convegno dedicato alla promozione della donazione di... “Il Regalo”: uno spettacolo teatrale per gli studenti dedicato alla donazione degli organiBRINDISI - Nell'ambito della attività di sensibilizzazione alla cultura della donazione degli organi, la Asl Brindisi, in collaborazione con... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Dai voce al tuo si', Luca Ward nello spot per la donazione di organi; Oltre il mio respiro: a Verduno un incontro speciale sulla donazione degli organi. Gli studenti del Marconi di Dalmine premiati in Regione. Il progetto: un software che sensibilizza sulla donazione di organiScuole lombarde premiate dell’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, in occasione del convegno dedicato alla promozione della donazione di organi e tessuti, che si è svolto venerdì 17 aprile ... bergamonews.it Donazione organi, premiate le scuole lombarde per progetti di sensibilizzazioneL'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, ha premiato le scuole lombarde in occasione del convegno dedicato alla promozione della donazione di organi e tessuti, che si è svolto oggi a Palazzo ... ansa.it In occasione della Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti, anche l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni ha aderito alle iniziative regionali di sensibilizzazione, promuovendo la cultura del dono e dell’informazione. Press facebook Dinamo e Venezia sostengono la donazione di organi e tessuti x.com