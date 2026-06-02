Circa 400 donatori di sangue hanno ottenuto la certificazione Blsd dopo aver partecipato ai corsi organizzati dal Magistrato delle Contrade e dal Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade. La certificazione è stata rilasciata a seguito delle sessioni formative svolte nelle ultime settimane. I corsi sono stati rivolti ai contradaioli, coinvolgendoli in attività di formazione sulle tecniche di primo soccorso e rianimazione.

Sono quasi quattrocento i contradaioli che hanno ricevuto la certificazione Blsd grazie ai corsi organizzati da Magistrato delle Contrade e Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade. È il dato registrato dalle giornate formative organizzate, nei primi mesi del 2026, per addestrare il maggior numero di contradaioli al pronto intervento e all’utilizzo del defibrillatore: un progetto che rientra in “Siena Cardioprotetta 5.0”. Le giornate sono state svolte in tutte e diciassette le Contrade, da marzo ad aprile, con il supporto dei formatori di Arciconfraternita Misericordia di Siena, Pubblica Assistenza di Siena, associazione Siena Cuore e Croce Rossa di Siena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Donazione di sangue di un golden retrive Ahxel

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Temi più discussi: Quattrocento contradaioli certificati Blsd grazie a Magistrato delle Contrade e Gruppo Donatori di Sangue delle Contrade; Donatori di sangue, certificazione per 400; Creare incentivi per incoraggiare le persone a donare il sangue volontariamente.; QUASI 400 CONTRADAIOLI CERTIFICATI BLSD NELLE 17 CONTRADE DI SIENA.

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