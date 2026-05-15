Pordenone diventa capitale dei donatori di sangue
A Pordenone si terrà dal 15 al 17 maggio il 64esimo Congresso nazionale di Fidas, la federazione delle associazioni di donatori di sangue italiane. L’evento, che si svolge nella città del Friuli Occidentale, riunisce rappresentanti provenienti da tutta Italia per discutere e condividere le attività e le iniziative legate alla donazione di sangue. La manifestazione si svolge nel capoluogo, attirando volontari, operatori e delegati che partecipano alle sessioni e agli incontri programmati durante i tre giorni.
Pordenone si prepara ad accogliere il cuore del volontariato del sangue italiano. Dal 15 al 17 maggio il capoluogo del Friuli Occidentale ospita il 64esimo Congresso nazionale Fidas, il più importante appuntamento annuale della Federazione italiana associazioni donatori di sangue, raccogliendo il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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