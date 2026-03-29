Calo donatori Avis | -200 volontari e -1000 sacche di sangue

Durante la 65ª assemblea provinciale dell’Avis, svoltasi nella sede di via Massarotti, il presidente Cristiano Manfredini ha presentato il bilancio consuntivo del 2025, evidenziando un calo di circa 200 volontari e di 1.000 sacche di sangue rispetto all’anno precedente. La riunione ha coinvolto i membri dell’associazione per analizzare i risultati e pianificare le prossime azioni.

La 65esima assemblea provinciale dell’Avis si è tenuta nella sede cremonese di via Massarotti, dove il presidente Cristiano Manfredini ha illustrato un bilancio consuntivo del 2025 che registra una perdita significativa. Il quadro emerso indica l’allontanamento di circa 200 donatori e la conseguente riduzione di oltre mille sacche di sangue disponibile per le necessità sanitarie locali. Nonostante questo dato negativo, l’organizzazione punta a rafforzare i legami con il terzo settore per recuperare i volontari assenti. L’incontro non si è limitato alla lettura dei numeri, ma ha incluso l’elezione dei delegati per le assemblee regionali e nazionali, un passaggio democratico fondamentale coordinato dal Comitato elettorale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calo donatori Avis: -200 volontari e -1000 sacche di sangue Articoli correlati Leggi anche: Avis, nel 2025 numeri importanti nella raccolta sacche di sangue e plasma: i dati Savignano: Avis premia 98 donatori di sangue, eroi quotidiani per la comunità.Savignano di Romagna celebra i suoi eroi silenziosi: 98 donatori di sangue premiati Savignano di Romagna si prepara a un evento speciale: domenica... Altri aggiornamenti su Calo donatori Argomenti discussi: Assemblea annuale dei soci di Avis Comunale Modena: donazioni in lieve calo, cresce il plasma. Avis, nel 2025 i donatori di sangue sono stati oltre 11.600Dati in leggero calo rispetto al 2024. Il bilancio dell'attività è stato presentato in occasione dell'assemblea dei soci ... modenatoday.it AVIS MODENA, CRESCONO LE DONAZIONI DI PLASMANel video l’intervista a Antonio Ragazzi, Presidente Avis Comunale di Modena Ogni donazione è un gesto di responsabilità e solidarietà che salva vite. Nel 2025 nell territorio comunale di Modena, Av ... tvqui.it