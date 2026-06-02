Durante una telefonata, l'ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto a Netanyahu parole dure, tra cui “Sei completamente pazzo, che ca*** fai?”. La conversazione si è concentrata sui recenti attacchi israeliani contro il Libano, con Trump che ha espresso forte disapprovazione. Secondo fonti di Axios, i toni sono stati molto accesi, con l’ex presidente che ha cercato di fermare le operazioni militari di Israele in quella regione.

Una telefonata di fuoco, furibonda, quella di Donald Trump a Banjamin Netanyahu. Toni durissimi quelli usati dal presidente Usa, secondo quanto riferito da Axios, per fermare i nuovi attacchi di Israele contro il Libano. Dietro le quinte della crisi mediorientale si sarebbe consumato un confronto brutale tra i due. Axios cita funzionari statunitensi e fonti informate sui contenuti della conversazione, avvenuta lunedì 1 giugno. Secondo la testata, Trump avrebbe contestato con forza l'intensificazione delle operazioni militari israeliane, arrivando a bloccare il piano che prevedeva raid su Beirut. La tensione è stata alimentata anche dalle minacce dell'Iran di interrompere i negoziati con Washington proprio a causa delle azioni israeliane in Libano, scenario che la Casa Bianca deve scongiurare ad ogni costo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Donald Trump, telefonata di fuoco a Netanyahu: "Sei completamente pazzo, che ca*** fai?"

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Trump e Netanyahu sono i nuovi nazifascisti

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