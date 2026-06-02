donald trump annuncia la fine dei combattimenti in libano

Donald Trump ha dichiarato la fine dei combattimenti in Libano, precisando che nessuna truppa sarà inviata a Beirut. Il presidente statunitense ha scritto su Truth che una telefonata con il premier israeliano si è conclusa con questa decisione e che le forze già in viaggio sono state fatte rientrare. Non ci sono ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di questa conclusione.

Donald Trump ha annunciato la fine dei combattimenti in Libano. “Ho avuto una telefonata molto produttiva con Netanyahu: nessuna truppa sarà inviata a Beirut e le eventuali truppe che erano in viaggio sono già state fatte rientrare”, scrive il presidente Usa su Truth. “Allo stesso modo, tramite rappresentanti di alto livello, ho avuto un ottimo colloquio con Hezbollah, i quali hanno concordato che ogni sparatoria cesserà: Israele non attaccherà loro ed loro non attaccheranno Israele”, aggiunge per poi concludere che i colloqui con l’Iran “vanno avanti a ritmo serrato” Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che per primo ha annunciato l’accordo, ha affermato che Hezbollah, tramite intermediari, si è impegnato a non attaccare Israele. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Donald Trump annuncia lattacco allIran

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