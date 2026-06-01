Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la fine dei combattimenti in Libano, dichiarando di aver raggiunto un accordo tra Israele e Hezbollah per fermare le ostilità. Secondo quanto riferito, non ci saranno truppe a Beirut e il cessate il fuoco è stato formalizzato. Nessun dettaglio sulle modalità dell’accordo o sui tempi di attuazione è stato fornito. La notizia arriva dopo settimane di tensioni tra le parti coinvolte nel conflitto.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato quella che definisce la fine dei combattimenti in Libano, riferendo di aver ottenuto un’intesa tra Israele e Hezbollah per la cessazione delle ostilità. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma Truth Social, Trump ha spiegato di aver avuto una “telefonata molto produttiva” con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo quanto riferito dal presidente americano, Israele avrebbe deciso di non inviare truppe a Beirut e di richiamare eventuali contingenti che erano già in movimento. “Ho avuto una telefonata molto produttiva con Netanyahu: nessuna truppa sarà inviata a Beirut e le eventuali truppe che erano in viaggio sono già state fatte rientrare”, ha scritto Trump. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Laprimapagina.it - Trump annuncia la fine dei combattimenti in Libano: “Accordo tra Israele e Hezbollah, nessuna truppa a Beirut”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trumps Iran Twists Continue Unfolding in Surprising Ways

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Trump: “I colloqui tra Usa e Iran continuano, Hezbollah accetta la tregua in Libano se Israele non attacca Beirut”

Trump: Avremo un accordo tra Israele e Libano anche senza Hezbollah – Il videoIn un video pubblicato recentemente, un rappresentante ha affermato che si prevede un accordo tra il Libano e Israele, anche senza la partecipazione...

Temi più discussi: Iran: Trump annuncia un accordo che non c’è (ancora), si negozia. Ucraina in fiamme; La guerra con l’Iran si avvicina alla fine - Pierre Haski; Iran-Usa, Trump: Accordo ad un passo. Ecco l'intesa per chiudere la guerra; Accordo, a un passo. Usa-Iran trattano una tregua di 60 giorni. E la riapertura dello stretto di Hormuz.

Trump annuncia la fine dei combattimenti in Libano. Ho telefonato a Netanyahu: nessuna truppa sarà inviata a Beirut e le truppe che erano in viaggio sono già state fatte rientrare.Ho anche avuto colloquio con Hezbollah:hanno concordato che ogni sparatori x.com

Trump: Call con Netanyahu ed HezbollahLe trattative continuano, a un ritmo serrato, con la Repubblica Islamica dell'Iran. Grazie per l'attenzione!. Così, su Truth, il presidente Usa, Trump. rainews.it

Qual è la tua opinione su come la storia guarderà a questo periodo legato alle guerre? Sarà chiamato e studiato come Le Guerre Trump/Putin, così come accade con le Guerre Napoleoniche? reddit

Trump boccia la nuova proposta di accordo dell'Iran: Inaccettabile. E poi annuncia: Da lunedì libereremo le navi bloccate nello Stretto, se ostacolati risponderemoTrump torna a minacciare possibili attacchi all'Iran. E boccia la nuova proposta di accordo. La replica: Non temiamo la guerra, combatteremo ... ilgiornale.it