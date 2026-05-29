Il Bologna sta per ufficializzare il nuovo allenatore, con Tedesco in vantaggio. La trattativa riguarda principalmente la durata del contratto. La società sta completando gli ultimi dettagli prima di annunciare l’accordo. È previsto che l’annuncio avvenga nelle prossime ore. La scelta di Tedesco segue le dimissioni del precedente allenatore. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata.

Bologna, 29 maggio 2026 – Da Italiano a Tedesco. Il Bologna non perde tempo e accelera per il nome del nuovo allenatore. Dopo l’addio di Vincenzo Italiano arrivato nella giornata di ieri, con la rescissione consensuale da parte del tecnico che in due anni ha guidato i rossoblù in Champions e in Europa League ma soprattutto alla conquista della Coppa Italia, trofeo che mancava al club da 51 anni, la società è ad un passo dal trovare l’accordo con Domenico Tedesco. Chi è Domenico Tedesco: per lui esordio in serie A. Domenico Tedesco L’allenatore, 40 anni, è al momento svincolato dopo l’ultima esperienza in Turchia con il Fenerbache, esperienza durante la quale aveva anche vinto una Supercoppa nazionale subentrando in panchina a José Mourinho. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuovo allenatore del Bologna, con Tedesco è quasi fatta. “Si tratta sulla durata del contratto”

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Cremonese-Bologna | Conferenza stampa postpartita di Italiano

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