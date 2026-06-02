Dolci no al dissequestro di telefoni e coltello Quando i carabinieri gli chiesero delle anomalie sulla tomba | Lavoravo nei cimiteri e le ho notate

I carabinieri hanno rifiutato il dissequestro dei telefoni e di un coltello sequestrati a Francesco Dolci. Durante un interrogatorio, ha dichiarato di aver notato anomalie sulla tomba, spiegando di lavorare nei cimiteri. La richiesta della difesa di restituire il materiale non è stata accolta.

Non è bastata la richiesta della difesa per ottenere la restituzione del materiale sequestrato a Francesco Dolci. Il Tribunale del Riesame ha infatti confermato il provvedimento disposto nell’ambito dell’indagine sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, lasciando nelle mani degli investigatori telefoni cellulari, documenti, fotografie e altri oggetti ritenuti potenzialmente utili agli accertamenti, compresa la spada trovata nel cassetto di una vecchia credenza e inviata al Ris: “Mai vista prima”, sostiene Dolci. La decisione assume un significato che va oltre il semplice mantenimento dei sequestri. Per confermare il provvedimento, infatti, i giudici hanno dovuto valutare l’esistenza di un quadro indiziario sufficiente a giustificare il proseguimento delle attività investigative. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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