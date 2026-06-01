No del Riesame alla richiesta di dissequestro di telefoni e coltello di Francesco Dolci

Il tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di dissequestro di due telefoni cellulari, di un coltello, di mastice, di altro materiale edile e di un book presentata dall’indagato. La decisione riguarda anche altri oggetti sequestrati, senza concedere l’accesso agli smartphone o agli altri materiali. La richiesta di scarcerazione o di restituzione degli oggetti non è stata accolta, e la procedura giudiziaria prosegue secondo le procedure previste.

No al dissequestro di due telefoni cellulari, un coltello, mastice e altro materiale edile, un book fotografico di Pamela, un manoscritto e alcuni scontrini: il tribunale del Riesame ha respinto l’istanza avanzata dalle avvocate Eleonora Prandi e Isabella Colombo che difendono Francesco Dolci, indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini nel cimitero di Strozza. Lo scontro tra difesa e Procura era iniziato la scorsa settimana, quando in aula alla presenza anche del pm Giancarlo Mancusi le avvocate avevano contestato la presenza tra gli atti depositati di un hard disk da quattro terabyte che non erano state in grado di visionare... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Temi più discussi: Francesco Dolci piange in televisione: Ho visto le foto e ho realizzato cosa le hanno fatto. Mercoledì il riesame; Pamela, al Riesame scontro sui sequestri e i video al cimitero con Dolci (che nomina un secondo avvocato); Pamela, battaglia al Riesame sui video di Dolci al cimitero; Pamela Genini, la testa non si trova: sospese le ricerche nelle proprietà di Francesco Dolci, ora sotto esame i suoi dispositivi.

Francesco Dolci, il Riesame respinge la richiesta delle avvocate di dissequestrare i due telefoni e gli altri oggetti all'impresario edile indagato per la profanazione di PamelaIl tribunale spiegherà perché entro 30 giorni. Intanto resta in sospeso davanti al gip la richiesta della difesa di dichiarare inutilizzabili i primi accertamenti dei carabinieri ... bergamo.corriere.it

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