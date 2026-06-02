Dodi Battaglia75 anni | Sto risolvendo un problema di salute E il tour è alle porte

Dodi Battaglia, 75 anni, ha annunciato di stare affrontando un problema di salute che sta risolvendo e di sentirsi molto meglio. Le sue parole sono state condivise sui social, suscitando attenzione tra i fan. Il chitarrista dei Pooh ha confermato che il tour programmato si terrà regolarmente. Nessun dettaglio aggiuntivo sulla natura del problema è stato fornito, ma l’artista ha rassicurato sul suo stato di salute.

"Ho avuto un piccolo problema di salute che sto risolvendo, ora sto molto meglio". Hanno fatto presto il giro del web, toccando i fan, queste poche parole di Dodi Battaglia, colonna dei Pooh. L’occasione è quella del 75esimo compleanno dell’artista bolognese, che intende in qualche modo rispondere "a quanti mi hanno visto un po’ affaticato" durante i concerti di maggio all’Arena di Verona – nell’ambito di Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena – ripresi anche da Canale 5, per celebrare i sessant’anni di carriera del gruppo. Davvero una storia in musica lunga una vita per Battaglia, nato sotto le Torri nel 1951, nel quartiere Mazzini, in una famigli di musicisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dodi Battaglia,75 anni: "Sto risolvendo un problema di salute". E il tour è alle porte

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