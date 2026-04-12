Dodi Battaglia protagonista al Premio Pegasus | musica e letteratura si incontrano a Cattolica

Sabato 11 aprile si è svolta al Teatro della Regina di Cattolica la cerimonia del XVIII Premio Letterario Internazionale “Città di Cattolica – Pegasus Literary Awards”. Tra gli ospiti principali della serata c’era Dodi Battaglia, noto musicista, che ha partecipato all’evento portando la sua presenza tra musica e letteratura. La manifestazione ha visto coinvolti vari partecipanti e ha avuto luogo nella cittadina di Cattolica, in provincia di Rimini.

CATTOLICA – È stato Dodi Battaglia l’ospite più atteso della serata del XVIII Premio Letterario Internazionale “Città di Cattolica – Pegasus Literary Awards”, che si è tenuta sabato 11 aprile al Teatro della Regina di Cattolica (Rimini). Lo storico chitarrista e voce dei Pooh, insignito del premio alla carriera, ha rappresentato uno dei momenti più significativi dell’evento, accolto con grande entusiasmo dal pubblico. La sua presenza ha assunto un valore speciale anche per il legame con la Romagna, terra delle sue origini materne, e per la scelta di partecipare proprio a Cattolica a ridosso del nuovo tour della band, in partenza da Verona. A...🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Dodi Battaglia protagonista al Premio Pegasus: musica e letteratura si incontrano a Cattolica Sabato 11 aprile la cerimonia finale del XVIII Premio “Città di Cattolica – Pegasus Literary Awards”CATTOLICA – Sabato 11 aprile, alle ore 20, presso il Teatro della Regina di Cattolica (Rimini), si terrà la cerimonia di premiazione del XVIII Premio... Premio Demetra 2026, la letteratura ambientale torna protagonista(Adnkronos) – Al via la sesta edizione del Premio Demetra, il riconoscimento dedicato alla letteratura ambientale promosso da Comieco – Consorzio...