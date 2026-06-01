Auguri Dodi Battaglia | Ho avuto un piccolo problema di salute

Da bolognatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dodi Battaglia ha annunciato di aver avuto un problema di salute, che ora sta affrontando. Ha detto di sentirsi molto meglio e ha ringraziato chi gli ha scritto a Verona, dove era stato visto apparire affaticato. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura del problema, ma ha rassicurato sul suo stato di salute.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Ne approfitto per rispondere a quanti a Verona mi hanno visto un po' affaticato: ho avuto un piccolo problema di salute che sto risolvendo, ora sto molto meglio”. Lo scrive sui social Dodi Battaglia, il chitarrista bolognese e voce dei Pooh che oggi compie 75 anni. "Un compleanno è un po' come. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

L’assessore: "Come una battaglia. Ho avuto paura"Dopo una giornata intensa, l’assessore alla cultura si è fermato prima di entrare nella Sala del Consiglio comunale di Ancona.

Dodi Battaglia protagonista al Premio Pegasus: musica e letteratura si incontrano a CattolicaSabato 11 aprile si è svolta al Teatro della Regina di Cattolica la cerimonia del XVIII Premio Letterario Internazionale “Città di Cattolica –...

auguri dodi battaglia auguri dodi battaglia hoDodi Battaglia, la verità sul concerto a Verona: Ho avuto un problema di salute, ecco perché mi avete visto affaticato. Come sta oggiUn compleanno speciale, vissuto tra l'affetto dei fan e il bisogno di fare chiarezza. Dodi Battaglia, lo storico chitarrista dei Pooh, ha spento oggi 75 candeline e ha scelto i suoi ... leggo.it

auguri dodi battaglia auguri dodi battaglia hoDodi Battaglia, 'sto risolvendo un piccolo problema di salute, ora sto molto meglio'Ho avuto un piccolo problema di salute che sto risolvendo, ora sto molto meglio: lo scrive sui social Dodi Battaglia dei Pooh, nel giorno del suo 75/o compleanno, rispondendo a quanti mi hanno vist ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web