Auguri Dodi Battaglia | Ho avuto un piccolo problema di salute

Dodi Battaglia ha annunciato di aver avuto un problema di salute, che ora sta affrontando. Ha detto di sentirsi molto meglio e ha ringraziato chi gli ha scritto a Verona, dove era stato visto apparire affaticato. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura del problema, ma ha rassicurato sul suo stato di salute.

“Ne approfitto per rispondere a quanti a Verona mi hanno visto un po' affaticato: ho avuto un piccolo problema di salute che sto risolvendo, ora sto molto meglio”. Lo scrive sui social Dodi Battaglia, il chitarrista bolognese e voce dei Pooh che oggi compie 75 anni. "Un compleanno è un po' come. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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