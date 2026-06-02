A Parma, si è verificata una rissa tra studenti e un insegnante dell’Itis, episodio che ha attirato l’attenzione sui social. Una madre di uno studente ha affermato che il docente avrebbe iniziato l’alterco, contribuendo a modificare la versione dei fatti diffusa finora. La vicenda ha suscitato discussioni sulla dinamica dell’episodio e sulla condotta dei soggetti coinvolti. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo a eventuali conseguenze o approfondimenti giudiziari.

Una nuova versione dei fatti cambia la prospettiva sulla rissa avvenuta a Parma tra alcuni studenti e un professore dell’Itis, episodio finito al centro delle polemiche dopo la diffusione di un video sui social. A raccontarla è la madre di uno dei tre ragazzi indagati per minacce e percosse dal 21 maggio scorso. Secondo la donna, prima delle immagini diventate virali sarebbe accaduto qualcosa che il filmato non mostra: sarebbe stato il docente a colpire per primo suo figlio con un calcio al ginocchio. La madre dello studente, una donna di origine marocchina, sostiene che la tensione sarebbe nata all’interno della scuola dopo una frase pronunciata dall’insegnante nei confronti di un altro ragazzo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Docenti aggrediti a Parma, la madre di uno studente: “Il prof ha iniziato”

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