Parma docenti aggrediti e picchiati da studenti
Due insegnanti dell’Itis Leonardo Da Vinci a Parma sono stati aggrediti e picchiati da studenti fuori dall’istituto. L’episodio è avvenuto nel cortile della scuola e non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze dell’aggressione. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire cosa abbia portato all’evento. Nessuna informazione è stata rilasciata sulla gravità delle ferite o sul numero di studenti coinvolti.
(Adnkronos) – Due docenti dell’Itis Leonardo Da Vinci di Parma sono stati aggrediti da alcuni studenti fuori dalla scuola. L'aggressione è stata documentata da un video registrato da un altro studente e rilanciato sui social dalla deputata Gaetana Russo. Nel video, il gruppo di studenti circonda un docente che viene colpito a calci e pugni.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Parma – Due professori dell’ITIS Leonardo Da Vinci sono stati aggrediti e pestati da un gruppo di studenti maranza. I giovani li hanno circondati, colpiti con calci e pugni e filmati mentre ridevano. Uno dei docenti è stato minacciato di morte con frasi come ti fa x.com
A Parma due professori dell’ITIS sono stati aggrediti nei pressi dell’istituto, suscitando la dura reazione del sindaco Michele Guerra. Il primo cittadino ha espresso solidarietà alla scuola e ai docenti, sottolineando la necessità di una risposta ferma contro episo facebook
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