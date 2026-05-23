Parma docenti aggrediti e picchiati da studenti

Da webmagazine24.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due insegnanti dell’Itis Leonardo Da Vinci a Parma sono stati aggrediti e picchiati da studenti fuori dall’istituto. L’episodio è avvenuto nel cortile della scuola e non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze dell’aggressione. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire cosa abbia portato all’evento. Nessuna informazione è stata rilasciata sulla gravità delle ferite o sul numero di studenti coinvolti.

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(Adnkronos) – Due docenti dell’Itis Leonardo Da Vinci di Parma sono stati aggrediti da alcuni studenti fuori dalla scuola. L'aggressione è stata documentata da un video registrato da un altro studente e rilanciato sui social dalla deputata Gaetana Russo. Nel video, il gruppo di studenti circonda un docente che viene colpito a calci e pugni.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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