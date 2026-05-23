Parma docenti aggrediti e picchiati da studenti

Notizia in breve

Due insegnanti dell’Itis Leonardo Da Vinci a Parma sono stati aggrediti e picchiati da studenti fuori dall’istituto. L’episodio è avvenuto nel cortile della scuola e non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze dell’aggressione. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire cosa abbia portato all’evento. Nessuna informazione è stata rilasciata sulla gravità delle ferite o sul numero di studenti coinvolti.