La Procura per i minorenni ha aperto un’indagine su tre studenti di 15, 16 e 17 anni, coinvolti in un episodio di aggressione ai danni di due insegnanti in un istituto tecnico di Parma. Sono stati eseguiti anche dei controlli presso le loro abitazioni. L’episodio si è verificato in un liceo locale, e le autorità stanno raccogliendo elementi per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

La Procura per i minorenni indaga su tre ragazzi di 15, 16 e 17 anni dopo il pestaggio di due professori dell’Itis Leonardo da Vinci di Parma. Uno dei docenti però rifiuta la denuncia: “Il mio è un gesto educativo” Hanno 15, 16 e 17 anni i tre ragazzi finiti sotto indagine per l’aggressione avvenuta nei giorni scorsi aParma, in un parco vicino all’Itis Leonardo da Vinci.La Procura per i minorenni di Bologna contesta, a vario titolo, accuse diviolenza o minacce aggravatenei confronti del personale scolastico nell’esercizio delle proprie funzioni. Al ragazzo più giovane viene contestato anche ilreato di lesioni aggravate dall’uso di arma impropria: secondo gli inquirenti avrebbe colpito uno dei docenti al torace utilizzando unacintura con fibbia metallica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Parma, docenti picchiati: indagati e perquisiti 3 studenti

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