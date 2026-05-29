Docenti aggrediti a Parma indagati i tre ragazzi Uno denuncia i prof spunta un nuovo filmato | Sono i momenti precedenti – Il video

Tre minorenni sono stati indagati per aver aggredito docenti in un parco vicino a un istituto tecnico a Parma. Uno dei docenti ha denunciato l’accaduto, mentre è stato diffuso un nuovo filmato che mostra i momenti anteriori all’aggressione. I ragazzi sono accusati di violenza e minacce aggravate nei confronti del personale scolastico durante il loro lavoro.

I tre minorenni coinvolti nell’ aggressione avvenuta in un parco vicino all’istituto tecnico di Parma sono stati formalmente indagati a vario titolo per violenza e minacce aggravate nei confronti del personale scolastico nell’esercizio delle proprie funzioni. Hanno 17, 16 e 15 anni e sono già stati sospesi per un mese da scuola. Il più giovane deve rispondere anche di lesioni aggravate dall’uso di arma impropria: secondo la Procura per i minorenni di Bologna, avrebbe colpito uno dei professori al torace con la cintura e la fibbia metallica. Nelle scorse ore le abitazioni dei tre ragazzi sono state perquisite dalla polizia, che ha sequestrato i cellulari e gli indumenti indossati il giorno dei fatti. 🔗 Leggi su Open.online

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