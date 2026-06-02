Sabato 6 giugno, dalle 15, si svolge l'Open Day di Bmx Race a Loreto. L’evento offre prove gratuite rivolte a bambini e ragazzi tra 5 e 11 anni presso l’impianto di largo Fabre. L’iniziativa mira a promuovere il divertimento in sicurezza e a far conoscere questa disciplina sportiva ai più giovani. La giornata prevede sessioni di prova aperte a tutti, senza costi, nel rispetto delle norme di sicurezza.

L’OPEN DAY. Sabato 6 giugno dalle 15 prove gratis per bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni all’impianto di largo Fabre, nel quartiere di Loreto a Bergamo. Dopo quattro anni di attesa, il Bmx Race fa il suo ritorno a Bergamo. In attesa dell’apertura ufficiale dell’impianto, sabato 6 giugno dalle 15 l’impianto di largo Fabre a Loreto ospiterà un primo open day dedicato alle prove gratuite. L’evento, organizzato dal team Caravaggio OffRoad asd, ha l’obiettivo di far scoprire a bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni una disciplina che unisce coordinazione, equilibrio e divertimento, il tutto in sicurezza. L’evento è gratuito, per partecipare è sufficiente iscriversi all’open day e presentarsi muniti di bicicletta casco protettivo obbligatorio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Divertimento in sicurezza, a Loreto torna il Bmx Race

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Divertimento in sicurezza, a Loreto torna il Bmx RaceSabato 6 giugno dalle 15 prove gratis per bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni all’impianto di largo Fabre, nel quartiere di Loreto a Bergamo. ecodibergamo.it