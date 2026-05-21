Passaggio a Loreto per Claudio Barbaro sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica

Il sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica si è recato a Loreto, dove è stato accolto da un candidato della lista locale. L’incontro si è svolto in un contesto di visita ufficiale, senza altre specifiche dettagliate sull’agenda o sugli argomenti trattati. La visita si è svolta in modo riservato e senza annunci pubblici immediati, mantenendo un profilo istituzionale. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito altri elementi riguardo alle motivazioni o ai contenuti dell’incontro.

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