Passaggio a Loreto per Claudio Barbaro sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica
Il sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza energetica si è recato a Loreto, dove è stato accolto da un candidato della lista locale. L’incontro si è svolto in un contesto di visita ufficiale, senza altre specifiche dettagliate sull’agenda o sugli argomenti trattati. La visita si è svolta in modo riservato e senza annunci pubblici immediati, mantenendo un profilo istituzionale. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito altri elementi riguardo alle motivazioni o ai contenuti dell’incontro.
LORETO – Passaggio a Loreto per il sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica Claudio Barbaro, accolto da Raffaele Lombardo, candidato nella lista ‘Loreto nel cuore’. Lombardo ha guidato il sottosegretario al Palasport Serenelli, da poco tempo ristrutturato anche dal punto di vista. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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