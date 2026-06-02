Disturbi da alimentazione incontrollata Il Centro riapre ai ragazzi tra 12 e 18 anni

Da lanazione.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Centro dedicato ai disturbi alimentari ha riaperto per i ragazzi tra 12 e 18 anni. In regione, ci sono 13.569 persone tra 12 e 45 anni affette da anoressia, bulimia e altri disturbi da alimentazione incontrollata. La maggior parte dei casi riguarda le donne. La riapertura mira a offrire supporto ai giovani affetti da queste problematiche.

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In Umbria sono 13.569 le persone tra i 12 e i 45 anni affette da anoressia, bulimia e disturbo da alimentazione incontrollata, un’emergenza sanitaria che vede la componente femminile a quota 9.580 casi e quella maschile a 3.989. Il dato legato ai più giovani è particolarmente significativo: i disturbi alimentari non sono più una patologia esclusivamente femminile, dato che il 20% dei pazienti tra i 12 e i 17 anni è oggi costituito da maschi. Di fronte a numeri che rappresentano solo la punta dell’iceberg – con un esordio sempre più precoce che per il 30% riguarda minorenni e richieste di supporto triplicate nel periodo post-pandemico – il Centro Dai e obesità di Città della Pieve, struttura di riferimento dell’Usl Umbria 1, riapre le porte ai giovani tra i 12 e i 18 anni provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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