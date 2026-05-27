Il romanzo “I convitati di pietra” ha ottenuto 83 preferenze su 579 voti totali, diventando il più votato dalla giuria di giovani tra 16 e 18 anni provenienti da 114 scuole. La tredicesima edizione del Premio Strega Giovani si è conclusa con la vittoria dello scrittore, promosso da una giuria composta da ragazzi.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Con il romanzo I convitati di pietra (Einaudi), Michele Mari ha vinto la tredicesima edizione del Premio Strega Giovani, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento. secondarie italiane e straniere. Al secondo e terzo posto si sono classificati Marco Vichi, autore di Occhi di bambina (Guanda), con 74 voti, e Teresa Ciabatti, autrice di Donnaregina (Mondadori), con 65 voti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Con 83 preferenze su un totale di 579 espresse, il libro, superfavorito alla corsa finale del Premio, è stato il più votato da una giuria di ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni provenienti da 114 scuole

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