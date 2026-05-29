I pediatri segnalano un aumento di disturbi alimentari legati a diete estreme consigliate da chatbot e intelligenza artificiale. Sempre più persone si affidano a queste tecnologie per creare regimi alimentari personalizzati, spesso senza supervisione professionale. Questa tendenza ha portato a casi di problematiche legate a diete troppo restrittive, secondo i medici. La preoccupazione riguarda la mancanza di attenzione alle esigenze specifiche di chi segue queste indicazioni digitali.

Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute) - Affidano a chatbot e intelligenza artificiale la costruzione di diete drastiche e regimi alimentari 'su misura'. I disturbi alimentari in età pediatrica stanno cambiando volto e oggi si muovono sempre più spesso tra selettività estrema, uso del digitale e fai-da-te. Dell'impatto dell'intelligenza artificiale nel rapporto degli adolescenti con il cibo, il peso corporeo e le diete fai-da-te, fenomeno emergente osservato sempre più spesso dai pediatri, si è parlato al congresso della Società italiana di pediatria (Sip) che si conclude oggi a Padova. "Accanto ad anoressia e bulimia -... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Alimentazione, pediatri: "Crescono disturbi da diete drastiche suggerite da chatbot e Ai"

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