Nella notte tra domenica e lunedì, i soccorritori sono intervenuti a Medolago, nel tentativo di trovare una quattordicenne scomparsa nella zona di Medolago beach, lungo il fiume Adda. Dopo ore di ricerche, è stato comunicato che la giovane era stata ritrovata sana e salva, dissipando così l’allarme. La ragazza non si trovava più nel punto di partenza e non ci sono stati ulteriori dettagli sulla sua posizione.

SOSPIRO DI SOLLIEVO. Apprensione nella notte fra domenica e lunedì, a Medolago, per una ragazzina di 14 anni data inizialmente per dispersa nella zona della «Medolago beach», lungo l’Adda, poi è stata ritrovata sana e salva. Alla fine, dopo le ricerche iniziate domenica sera e continuate fino a lunedì mattina, la ragazzina è stata segnalata in buona salute in un’altra zona della Bergamasca. L’allarme è scattato domenica sera. A quanto risulta da alcune testimonianze, la quattordicenne di origine ecuadoregna nel pomeriggio si trovava sulla sponda lecchese opposta alla «Medolago beach». Vedendo che dall’altra parte era in corso una festa, avrebbe deciso, ignorando i divieti di balneazione vigenti nella zona, di attraversare il fiume a nuoto per unirsi all’evento. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Dispersa nel fiume»: soccorritori in azione, ma era un falso allarme

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scatta l’allarme frana, ma è un'esercitazione: 80 ecacuati e 168 soccorritori in azioneUn’operazione di simulazione ha coinvolto 168 soccorritori e ha evacuato circa 80 persone in una frazione colpita da un allarme frana.

Scatta l’allarme frana, ma è un'esercitazione: 80 evacuati e 168 soccorritori in azioneViene testata la risposta a un’emergenza frana attraverso un’esercitazione che coinvolge circa 80 persone evacuate e 168 soccorritori impegnati nelle...

Temi più discussi: Dispersa nel fiume: soccorritori in azione, ma era un falso allarme; Vigevano: sono in corso le ricerche di un ragazzo disperso nel Ticino; Senso unico sul ponte per le ricerche del disperso; Tragedia nel Trebbia, 40enne muore dopo un tuffo a Marsaglia.

Apprensione nella notte fra domenica e lunedì, a Medolago, per una ragazzina di 14 anni data inizialmente per dispersa nella zona della Medolago beach, lungo l’Adda, poi è stata ritrovata sana e salva. x.com

Dispersa nel fiume: soccorritori in azione, ma era un falso allarmeApprensione nella notte fra domenica e lunedì, a Medolago, per una ragazzina di 14 anni data inizialmente per dispersa nella zona della Medolago beach, lungo l’Adda, poi è stata ritrovata sana e sal ... ecodibergamo.it

Si tuffa nel Ticino tra Vigevano e Abbiategrasso e non riemerge più, ansia per le sorti del 23enneRagazzo disperso nel Ticino a Vigevano: il 23enne si è tuffato nel pomeriggio e non è più riemerso. Vigili del fuoco con sommozzatori in azione ... virgilio.it