Scatta l’allarme frana ma è un' esercitazione | 80 ecacuati e 168 soccorritori in azione

Un’operazione di simulazione ha coinvolto 168 soccorritori e ha evacuato circa 80 persone in una frazione colpita da un allarme frana. L’esercitazione ha riprodotto una situazione di emergenza con una frana imminente, testando le procedure di evacuazione e l’intervento delle squadre di soccorso, senza coinvolgere cittadini o strutture reali. L’obiettivo era verificare la risposta delle squadre in condizioni simulate di rischio.

La simulazione di una frana imminente, l’evacuazione di un’intera frazione e la macchina dei soccorsi messa alla prova come in un’emergenza reale. A Rumo, in Val di Non, la Protezione Civile ha testato sul campo la capacità di risposta del sistema trentino: un’esercitazione complessa, conclusa.🔗 Leggi su Trentotoday.it Frana a Vietri, l'allarme dei geologi: "Quasi l'80% del territorio è a rischio"Dopo la frana che ha interessato il territorio di Vietri sul Mare, arriva la presa di posizione dell’Ordine dei Geologi della Campania, che richiama... Falsi tecnici di Tennacola in azione. Scatta l’allarme attraverso i socialFalsi operatori si spacciano per tecnici del Tennacola, e con la scusa di controllare gli impianti o la qualità dell’acqua tentano di introdursi...