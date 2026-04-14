Scatta l’allarme frana ma è un' esercitazione | 80 evacuati e 168 soccorritori in azione

Viene testata la risposta a un’emergenza frana attraverso un’esercitazione che coinvolge circa 80 persone evacuate e 168 soccorritori impegnati nelle operazioni. La simulazione prevede l’evacuazione di un’intera frazione, con l’obiettivo di verificare la capacità di intervento e coordinamento delle squadre di emergenza. L’evento si svolge in un’area soggetta a rischio frana, senza che ci siano minacce attuali o danni reali.

La simulazione di una frana imminente, l’evacuazione di un’intera frazione e la macchina dei soccorsi messa alla prova come in un’emergenza reale. A Rumo, in Val di Non, la Protezione Civile ha testato sul campo la capacità di risposta del sistema trentino: un’esercitazione complessa, conclusa.🔗 Leggi su Trentotoday.it Scatta l’allarme frana, ma è un'esercitazione: 80 ecacuati e 168 soccorritori in azioneLa simulazione di una frana imminente, l’evacuazione di un’intera frazione e la macchina dei soccorsi messa alla prova come in un’emergenza reale. Rumo, maxi esercitazione con 168 soccorritori: testata la sicurezzaUn massiccio dispiegamento di forze di soccorso ha messo alla prova la capacità di risposta del territorio di Rumo, coinvolgendo un totale di 168... Argomenti più discussi: Scatta l’allarme frana, ma è un'esercitazione: 80 ecacuati e 168 soccorritori in azione; Strada a rischio nella Sila Greca: frana e dissesto, scatta l’allarme sulla provinciale 251; Frana in Molise, scatta il piano del governo: risorse in arrivo già domani; Frana a Petacciato: Molise nel caos, attesa conferenza stampa - POP. Scatta l'obbligo di riscatto per i bianconeri facebook Scatta il blocco dello Stretto di Hormuz imposto da Trump: come funziona e quali conseguenze avrà (anche per noi) x.com