Disoccupazione e prezzi alle stelle Ecco perché il Regno Unito non è più un paese per giovani

Tom, 24 anni, ha completato un corso universitario in Politics and Business in tre anni con una votazione alta. Nel frattempo, il tasso di disoccupazione tra i giovani nel Regno Unito è aumentato, e i prezzi dei beni di prima necessità sono saliti notevolmente. Questa combinazione rende difficile per i giovani trovare lavoro e mantenere un livello di vita stabile nel paese.

Tom ha 24 anni, ha finito il suo corso universitario in Politics and Business nei tre anni previsti, con una votazione piuttosto alta. Ci ha messo altri tre anni a trovare un lavoro stabile e vive ancora a Londra con i genitori perché se dovesse pagare un affitto o un mutuo non sarebbe in grado di mantenersi. Sophia lavora da anni nell’industria di produzione cinematografica; il salario è buono, ma gli orari sono sfinenti, ogni incarico viene affidato con un progetto a termine e devi essere pronto a cambiare sede lavorativa con grande flessibilità. I ragazzi come lei vivono un po’ come zingari, dieci giorni a Brighton, qualche mese a Londra, un anno a fare la pendolare nel Surrey. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Questa è la prova che Starmer ha rovinato il Regno Unito

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