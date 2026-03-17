Dal 18 marzo 2026 entra in vigore nel Regno Unito il Dogs (Protection of Livestock) (Amendment) Act 2025, una legge che modifica le norme sulla gestione dei cani nelle zone rurali. La novità riguarda l'introduzione di nuove regole che definiscono il ruolo dei cani, considerati un rischio per il bestiame. La legge si applica a tutte le aree campestri del paese.

A partire da mercoledì 18 marzo 2026, entra ufficialmente in vigore nel Regno Unito il Dogs (Protection of Livestock) (Amendment) Act 2025, una riforma radicale che trasforma la gestione dei cani nelle aree rurali. La nuova normativa, che aggiorna leggi risalenti a oltre settant’anni fa, introduce sanzioni pecuniarie illimitate e poteri speciali alla polizia per sequestrare gli animali in caso di disturbo al bestiame. Il provvedimento punta a bilanciare il piacere delle passeggiate all’aria aperta con la necessità di proteggere la sicurezza degli allevamenti e il benessere degli animali da reddito. Un cane felice corre nel prato (fonte: Unsplash) La disciplina precedente, datata 1953, era considerata dalle autorità ormai obsoleta e incapace di rispondere alle sfide del presente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Addio alle vecchie passeggiate in campagna: nel Regno Unito il cane diventa un “rischio”, ecco cosa cambia

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