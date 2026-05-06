Punta Marina paese invaso dai pavoni residenti divisi

A Punta Marina, un piccolo paese della provincia di Ravenna, i pavoni sono una presenza quotidiana nelle strade. Alcuni residenti si sono lamentati del loro numero crescente, mentre altri li considerano un'attrazione. La presenza dei volatili ha diviso le opinioni tra chi li trova fastidiosi e chi invece li vede come un elemento caratteristico del luogo. La situazione ha portato a confronti tra le persone del paese.