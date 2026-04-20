‘Mostra mercato del disco usato e da collezione’ | è tutto pronto per la prima edizione

È stata annunciata la prima edizione di una mostra mercato dedicata ai dischi usati e da collezione. L’evento si terrà a breve e offrirà ai visitatori la possibilità di vedere, ascoltare e acquistare vinili e supporti musicali di vario genere e epoca. La manifestazione si svolgerà in uno spazio dedicato, con espositori provenienti da diverse regioni. L’obiettivo è creare un punto di incontro tra appassionati e collezionisti.

La musica che puoi ascoltare, toccare, sfogliare e ascoltare ancora, la trovi alla prima edizione della ‘Mostra mercato del disco, usato e da collezione’. Il 25 e 26, dalle 10 alle 19 al Rivana Garden di Ferrara, ti aspetta un fine settimana di crate digging intensivo, con migliaia di dischi.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: La mostra mercato del disco allo Sportpiù center Leggi anche: Mostra mercato del disco a Trebaseleghe Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La fiera del disco Venyl torna a Marghera; Fiera del disco, cd, fumetti e videogiochi; Loreto Record Fair, mostra mercato del disco in vinile; Varese in Vinile: alla 48ª Fiera del Disco torna la passione per la musica fisica al Campus De Filippi. Ganzo! La mostra mercato del discoSesta edizione della Mostra mercato del disco di Prato: domani dalle 10 alle 19 gli spazi del Wall Art Apartment Hotel in Viale della Repubblica si trasformeranno in un paradiso per tutti gli ... lanazione.it Home Eventi Siena SIENA CELEBRA IL VINILE: TORNA LA MOSTRA DEL DISCOSiena si prepara a un fine settimana all’insegna della musica e del collezionismo. Sabato 11 e domenica 12 aprile, Piazza del Mercato ospiterà la quarta edizione della Mostra Mercato del Disco, Usato ... oksiena.it I RADIAMATORI ITALIANI ALLA MOSTRA MERCATO DI CALTANISSETTA facebook