Un imballaggio ibrido chiamato Franken-can è considerato il peggior disastro ecologico in Australia. Questo contenitore combina materiali difficili da separare, rendendo impossibile il riciclo. Le aziende produttrici evitano di assumersi responsabilità sui rifiuti generati. La Franken-can rappresenta un esempio di come le scelte di design complicano la gestione dei rifiuti e aumentano l’inquinamento ambientale. La questione solleva domande sulla responsabilità e sulla sostenibilità delle pratiche di produzione.

? Domande chiave Perché questo contenitore ibrido è impossibile da riciclare?. Come fanno i produttori a evitare la responsabilità dei rifiuti?. Quali soluzioni innovative stanno sostituendo la plastica monouso?. Quanto incide la mancanza di leggi nazionali sul disastro ambientale?.? In Breve L'Australia utilizza circa 1,3 milioni di tonnellate di imballaggi in plastica ogni anno.. Il 60% della spazzatura raccolta nel Paese è composta da imballaggi.. Udder Way ha evitato 4,5 milioni di bottiglie monouso dal 2021.. Bearhug sostituisce 350 kg di plastica monouso con imballaggi per pallet riutilizzabili.. L’Australia premia il peggior imballaggio: la Franken-can diventa il simbolo del disastro ecologico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Disastro ecologico: la Franken-can è il peggior imballaggio in Australia

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