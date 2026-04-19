Durante il loro viaggio in Australia, i membri della famiglia reale hanno affrontato diverse critiche pubbliche, con attenzione rivolta ai costi sostenuti e alla gestione delle attività ufficiali. La visita ha suscitato commenti negativi sui social media e tra i media locali, evidenziando tensioni tra l’immagine pubblica e le scelte pratiche dei protagonisti. La situazione ha generato un dibattito acceso sulla percezione del ruolo della famiglia reale in un contesto contemporaneo.

Dimenticate i tappeti rossi stesi dalla Corona e il protocollo rigido di Buckingham Palace. Quando Harry e Meghan Markle hanno messo piede a Melbourne per la prima tappa del loro tour australiano, l’aria che si respirava non era esattamente quella di una visita di Stato, ma quella di un’operazione di marketing ad alto budget con un retrogusto amarissimo di polemica. Manca evidentemente il sigillo di Re Carlo, ma abbonda il malcontento dei contribuenti. Meghan Markle in Australia. I Duchi di Sussex sono atterrati in business class con un volo di linea Qantas, lasciando Archie e Lilibet al sicuro nella loro villa di Montecito. Una scelta prudente, forse, per evitare ai piccoli il peso di un viaggio che si sta trasformando in un campo minato diplomatico.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meghan Markle, il tour Sussex in Australia è un mezzo disastro: esplode la polemica

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