Una petroliera russa, la Arctic Metagaz, si trova tra le acque di Malta e Sicilia, destando preoccupazioni per un possibile disastro ambientale nel Mediterraneo. La situazione ha portato il governo italiano a intervenire, con l’obiettivo di evitare conseguenze dannose per l’ecosistema marino. La nave, che sta navigando in quella zona, rappresenta un rischio concreto per le acque della regione.

Il Mediterraneo è col fiato sospeso per l’incubo di un disastro ambientale senza precedenti, con la petroliera russa Arctic Metagaz che vaga come una mina vagante tra le acque di Malta e la Sicilia. Il cargo, carico di circa 700 litri di gas naturale liquefatto, è privo di equipaggio dopo essere stato colpito da droni ucraini, trasformandosi in una minaccia costante per l’intero ecosistema. Di fronte all’urgenza, il primo ministro maltese Robert Abela ha rotto gli indugi contattando direttamente Giorgia Meloni. «Abbiamo un piano di intervento riservato che forse non sarà necessario attivare. Ma io vado oltre e cerco una soluzione permanente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Petroliera russa verso la Sicilia: Meloni in campo per scongiurare il disastro ecologico

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