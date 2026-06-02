Diritto internazionale sotto attacco Mattarella lancia l' allarme sui nuovi equilibri mondiali
Il presidente ha espresso preoccupazione riguardo ai cambiamenti nei rapporti internazionali, sottolineando che il diritto internazionale è sotto pressione. Ha parlato della necessità di tutelare il multilateralismo e ha evidenziato l’importanza dei giovani nel processo decisionale. Inoltre, ha menzionato le sfide legate all’intelligenza artificiale, alla crisi climatica, al mercato del lavoro, all’immigrazione e alla tenuta della democrazia. Nessuna misura concreta è stata annunciata, solo un richiamo alla vigilanza.
La difesa del multilateralismo, il ruolo dei giovani, le sfide poste dall’intelligenza artificiale, la crisi climatica, il lavoro, l’immigrazione e il futuro della democrazia. Sono i temi affrontati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso di “Ne parliamo con il Presidente”, il dialogo con i giovani trasmesso su Rai 1 in occasione dell’80esimo anniversario della Repubblica italiana. «Il mondo non torni ai rapporti di forza» Mattarella ha espresso preoccupazione per il progressivo indebolimento del sistema multilaterale e del diritto internazionale. Richiamando la crisi dei missili di Cuba, il Capo dello Stato ha osservato come, anche nei momenti più difficili della Guerra Fredda, il dialogo tra le potenze abbia consentito di evitare il conflitto nucleare. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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