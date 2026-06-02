Diritto internazionale sotto attacco Mattarella lancia l' allarme sui nuovi equilibri mondiali

Notizia in breve

Il presidente ha espresso preoccupazione riguardo ai cambiamenti nei rapporti internazionali, sottolineando che il diritto internazionale è sotto pressione. Ha parlato della necessità di tutelare il multilateralismo e ha evidenziato l’importanza dei giovani nel processo decisionale. Inoltre, ha menzionato le sfide legate all’intelligenza artificiale, alla crisi climatica, al mercato del lavoro, all’immigrazione e alla tenuta della democrazia. Nessuna misura concreta è stata annunciata, solo un richiamo alla vigilanza.