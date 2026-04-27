Nel 2025 le donazioni di plasma in Lombardia sono aumentate dell'8,24% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un totale di circa 89 mila unità. Tuttavia, l’associazione di donatori ha segnalato un peggioramento delle minacce rivolte alla donazione di sangue e plasma, con alcuni soggetti che cercano di trarne profitto. La crescita delle donazioni in plasmaferesi viene interpretata come un segnale positivo, ma non elimina le preoccupazioni relative alla sicurezza e alla tutela dei donatori.

Milano, 27 aprile 2026 – È la crescita del plasma a indicare la direzione del s istema trasfusionale lombard o: nel 2025 le donazioni in plasmaferesi hanno registrato un aumento dell'8,24% rispetto all'anno precedente, arrivando a 89.210 unità. Il dato è stato presentatoe nel corso della 55esima assemblea regionale di Avis Lombardia, appuntamento che ha coinvolto le 12 Avis provincial i, che complessivamente raggruppano 633 sedi comunali lombarde. Nel suo intervento, i l presidente di Avis Lombardia Pierangelo Colavito ha richiamato il senso di responsabilità dell'associazione: “Ricoprire questo ruolo non è un onore da esibire, ma un impegno quotidiano verso i soci, la comunità e i pazienti che ogni giorno dipendono dal nostro lavoro”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Avis Lombardia cresce ma lancia l’allarme: “Sotto attacco da parte di chi vuole lucrare sul sangue”

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