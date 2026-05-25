Docenti di ruolo sono esclusi dalla GPS della stessa classe di concorso dopo aver superato l’anno di prova
I docenti di ruolo che hanno superato l’anno di prova sono esclusi dalla GPS della stessa classe di concorso. Possono partecipare alle supplenze da GPS fino al 31 agosto o 30 giugno solo per un diverso ordine, grado d’istruzione o classe di concorso. Durante questo periodo, mantengono senza assegni la titolarità della sede per complessivi tre anni scolastici.
E’ prevista dall’art. 3993 del D.lgs. 29794 secondo il quale ai docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria a qualunque titolo destinatari di nomina in ruolo, a decorrere dall’a.s. 2324, si applica quanto disposto dall’art. 135 del D.lgs. 5917, secondo cui: Non si può però essere nella stessa GPS della classe di concorso di titolarità perché l’art. 47 permette di accettare supplenze solo per altro gradotipologia di postoclasse di concorso rispetto a quelli di titolarità. Vuoi un aiuto rapido? Vuoi confrontarti con i colleghi sulle problematiche del momento? Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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