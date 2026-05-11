Anno di prova docenti 2025 26 bilancio delle competenze finali | la scuola decide la data di consegna

L'anno di prova per i docenti neoassunti nell'anno scolastico 202526 e per coloro che hanno ottenuto il passaggio di ruolo sta per concludersi. La scuola ha deciso di stabilire la data di consegna del bilancio delle competenze finali, che rappresenta l'ultimo step del percorso di prova. Le procedure sono in fase di definizione e la scelta della data sarà comunicata nelle prossime settimane.

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L’anno di prova per i docenti neoassunti 202526 e per chi ha ottenuto il passaggio di ruolo va verso le battute finali. Prima di svolgere la prova conclusiva, i neoimmessi devono consegnare tutta la documentazione richiesta dal percorso, in base a quanto stabilito dalla Nota Ministeriale 95371 dell’ 11 dicembre 2025. Tra questa l’elaborazione del bilancio conclusivo delle competenze acquisite. L'articolo Anno di prova docenti 202526, bilancio delle competenze finali: la scuola decide la data di consegna.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Adempimenti finali dei docenti tutor per l’orientamento a.s. 2025/26In vista della conclusione dell’anno scolastico, i docenti tutor per l’orientamento, introdotti dal DM n. Docenti Tutor e orientatori 2025/26: requisiti e corso di formazione. Ecco la somma destinata ad ogni scuola [LO SPECIALE]Docenti che rivestono i ruoli di tutor e orientatore nelle scuole secondarie di secondo grado: terzo anno di applicazione del Dm n. Argomenti più discussi: Supplenze docenti 2026/2027: pubblicata la circolare; Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, chi può presentare domanda e chi no entro il 25 maggio; DOMANDE INSERIMENTO ELENCHI REGIONALI DOCENTI DAL 6 AL 25 MAGGIO 2026; Elenchi regionali docenti, domande dal 6 al 25 maggio 2026: requisiti e modalità. Due video dedicati all’approfondimento delle prove equipollenti per studenti e studentesse con disabilità nella scuola secondaria di secondo grado. Costruire una prova equipollente efficace non è solo una questione normativa: richiede metodo, creatività … x.com