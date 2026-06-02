Dipiazza | La cabinovia? Tutta o niente Mercoledì la decisione
Mercoledì è prevista una decisione sulla cabinovia, dopo che il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dei residenti coinvolti nel progetto. La sentenza ha chiarito che il decreto di finanziamento non rientra nel processo di espropriazione. Il sindaco ha affermato che la questione sarà affrontata in modo completo, indicando che si deciderà se procedere con tutto o niente.
Dopo l'ultima sentenza del Tar del Lazio, che ha respinto il ricorso dei residenti espropriabili dal progetto della cabinovia perché “il decreto di finanziamento non fa parte del processo di espropriazione”, il sindaco Roberto Dipiazza ha detto a Il Piccolo che la decisione su un eventuale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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