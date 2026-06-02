Dipiazza | La cabinovia? Tutta o niente Mercoledì la decisione

Notizia in breve

Mercoledì è prevista una decisione sulla cabinovia, dopo che il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dei residenti coinvolti nel progetto. La sentenza ha chiarito che il decreto di finanziamento non rientra nel processo di espropriazione. Il sindaco ha affermato che la questione sarà affrontata in modo completo, indicando che si deciderà se procedere con tutto o niente.