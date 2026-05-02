L’Hellas Verona ha annunciato i nomi dei giocatori convocati per la partita contro la Juventus, prevista domenica alle 18:00 all’Allianz Stadium. Tra i presenti non figura il difensore Orban, che resta escluso dalla lista e non sarà in campo per questa occasione. La società ha confermato che non ci saranno reintegri per l’attaccante, né variazioni rispetto alla decisione precedente.

Mercato Milan, idea Igor Thiago per il reparto offensivo! Moretto chiarisce, costi troppo alti per una trattativa Asllani trascina il Besiktas e l’Inter gongola: riscatto dei turchi sempre più vicino? Gli aggiornamenti Calciomercato Roma, il futuro di Dybala tra volontà e strategia: la scelta è chiara. E Gasperini. Mateta torna nel mirino: intreccio di mercato tra Milan e Juventus! L’agente del francese a San Siro Mercato Milan, idea Igor Thiago per il reparto offensivo! Moretto chiarisce, costi troppo alti per una trattativa D’Aversa nel post gara: «Siamo partiti bene ma nel secondo tempo mi sono arrabbiato.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Orban non convocato per la sfida contro la Juventus! La decisione ufficiale del Verona: niente reintegro

Notizie correlate

Juventus-Verona, le probabili formazioni: Yildiz scalpita, Orban non convocatoLa Juventus di Luciano Spalletti deve confermare il quarto posto nel prossimo impegno contro il Verona, ormai a un passo dalla Serie B.

Caso Kalulu, Gravina nega la grazia alla Juventus: «Niente sfida col Como». Il comunicato ufficialedi Redazione Inter News 24Caso Kalulu, negata la grazia al difensore francese dopo la richiesta odierna della Juventus: il comunicato ufficiale della...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Orban gioca Verona-Lecce? Convocato o no, la decisione di Sammarco e della società dopo l'episodio col tifoso; Orban, dopo la rissa il Verona non lo convoca: non ci sarà con il Lecce; Verona, Sammarco: Gesto di Orban grave, fuori con il Lecce e forse non solo; Al Bentegodi arriva il Lecce, Sammarco: Orban non sarà convocato.

Orban non convocato dal Verona dopo la rissa con un tifoso: rischia di essere messo fuori squadraIl Verona ha sanzionato Orban dopo la lite con il tifoso escludendolo dai convocati per la partita contro il Lecce ... fanpage.it

Verona, Orban non convocato. Sammarco: Il suo gesto lontano dai miei valoriGift Orban non prenderà parte alla sfida del Verona contro il Lecce dopo la lite furioso con un supporter veronese la scorsa domenica ... derbyderbyderby.it

Telearena. . Ma quindi...Orban lo vedremo ancora in campo con i colori gialloblu #figlidipreben - facebook.com facebook

#Tusk al vertice #Ue a #Cipro: "Non ci sono più russi nella stanza, che sollievo" . L'allusione al nuovo corso in #Ungheria, ma nel momento della battuta è passato il premier slovacco Robert #Fico, la cui posizione è vicina a #Orban. Un siparietto immortalato d x.com