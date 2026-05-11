Il centrocampista ha annunciato di aver vissuto una carriera significativa, esprimendo soddisfazione per gli anni trascorsi sul campo. Mercoledì parteciperà alla partita di coppa, dopo di che prenderà una decisione definitiva sul suo futuro nel calcio. I suoi commenti passati indicano un percorso ormai avviato verso una possibile conclusione professionale. La sua scelta sarà comunicata successivamente, lasciando aperta la possibilità di un addio imminente.

La decisione sarebbe in piena linea con il personaggio: intelligente, discreto, coerente. Ancora determinante e al top della forma, per non ritrovarsi a salutare da acciaccato ed evitare di lasciare un ultimo ricordo lontano dalla reale versione di Henrikh Mkhitaryan. Così, nelle ultime settimane, l'armeno dell'Inter ha avviato una profonda fase di riflessione attorno alla miglior decisione da prendere. E in ballo c'è, eccome, non solo l'addio al club nerazzurro ma proprio al calcio giocato. "Al momento in testa mi frullano solo emozioni - ha detto l'armeno al termine della partita di campionato contro la Lazio domenica scorsa, in cui tra l'altro ha trovato il 2° gol consecutivo dopo quello al Parma di una settimana prima -.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mkhitaryan valuta l'addio al calcio: mercoledì la Coppa, poi la decisione. Ma quei verbi al passato...

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